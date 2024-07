1 z 6

A jednak! Joanna Schmidt i Ryszard Petru z Nowoczesnej są parą! Partnerka lidera partii opozycyjnej w rozmowie z Super Expressem potwierdziła plotki o ich związku i zdradziła, od kiedy łączy ich coś więcej niż tylko współpraca. Okazuje się, że Joanna Schidt i Ryszard Petru są parą już od jesieni ubiegłego roku.

Od października ubiegłego roku jestem razem z Ryszardem Petru - przyznała w rozmowie z tabloidem.

O tym, że Joannę Schmidt i Ryszarda Petru łączy uczucie plotkowano od kilku miesięcy. O politykach Nowoczesnej zrobiło się głośno w styczniu, kiedy to w sieci zostało opublikowane ich wspólne zdjęcie z samolotu lecącego do Portugalii. Politycy zostali mocno skrytykowani za podróż, w czasie gdy w sejmie trwał strajk, w którym brali udział ich koledzy z partii. Sytuację podgrzewał wówczas fakt, że jeszcze dzień przed wylotem Ryszard Petru miał przekonywać, że nawet w święta i sylwestra opozycja nie może zakończyć protestów. Zaraz po powrocie ze wspólnej podróży lider Nowoczesnej podczas konferencji prasowej przyznał, że z jego strony była to "daleko idąca niezręczność".

Co jeszcze Joanna Schmidt powiedziała o jej związku z Ryszardem Petru? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii! Przy okazji spójrzcie, jak para zachowywała się w miniony weekend podczas Marszu Równości. Joanna Schmidt i Ryszard Petru już nie ukrywają swojego związku!

