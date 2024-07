Po opublikowaniu pierwszych wspólnych zdjęć z wyjazdu do Włoch przez Ewę Chodakowską i Joannę Przetakiewicz, w mediach zawrzało. Równie dużo emocji wywołała wiadomość o tym, że popularna trenerka pojawi się na pokazie La Manii w roli modelki. Przypomnijmy: "Nie rozumiem krytyki naszej współpracy"

Wokół znajomości Ewy i Joanny narosło tyle doniesień i plotek, że gwiazdy postanowiły wyjaśnić całą sytuację na antenie "Dzień Dobry TVN", gdzie gościły w piątkowy poranek. W rozmowie z prowadzącymi przyznały, że świetnie się uzupełniają i dają kobietom w całej Polsce coś szczególnego.

My dajemy kobiecie pewien pakiet, dzięki któremu może poczuć się szczęśliwa. Ewa daje świetną kondycję i zadbanie o siebie, my to piękno zewnętrzne - powiedziała Przetakiewicz.