Kariera Ewy Chodakowskiej to doskonały przykład ciężkiej pracy, która prowadzi w ekspresowym wręcz tempie na sam szczyt. Dziś jest nie tylko najpopularniejszą trenerką fitnessu w Polsce, ale i jedną z lepiej zarabiających gwiazd w naszym kraju. Przypomnijmy: Ile Ewa Chodakowska zarobiła na swojej karierze?

Niestety, w przypadku tak błyskotliwych karier znamienne jest to, że pojawiają się ludzie, którzy czyimś kosztem próbują zarobić na siebie. Chodakowska poinformowała na swoim Facebooku, że istnieją blogi i strony, na których ktoś się pod nią podszywa i w ten sposób naciąga naiwnych ludzi, sprzedając im jej produkty. Gwiazda przestrzega przed kontaktem z nieoficjalnymi źródłami i zapowiada, że będzie próbowała rozwiązać ten problem drogą sądową.



Serca Kochane, ja rozumiem, że każdy szuka sposobu na siebie, ale żerowanie na drugim człowieku i oszustwo, to nie najlepsze rozwiązanie :( Ktoś podszywa się pode mnie i wrzuca płytę do pobrania "za darmo".. Nalezy jedynie podac nr tel. wysłąć kod.. podac szereg danych osobowych.. nie wiem jak to działa, nie wiem jakie sa konsekwencje, wiem, że finalnie płaci się dosyć spore pieniadze na przestrzeni miesiąca, które są doliczane do rachunku za tel.. NIE DAJCIE SIĘ NACIĄGAĆ!!! Wracam z wakacji i przekazuje sprawę policji.. to zaszło znacznie za daleko :( - napisała na swoim Facebooku.