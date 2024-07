Już niedługo dowiemy się, kto zostanie zwycięzcą drugiej edycji programu „Project Runway. O „koronę" najzdolniejszego projektanta walczy trójka finalistów: Michał, Ania i Patryk. Jury w pełnym składzie, po raz ostatni będzie oceniać ich kreacje. Joanna Przetakiewicz zapytana przez naszą reporterkę, o to czy ma swojego faworyta, bez wahania powiedziała za kogo trzyma kciuki! Zobacz: Gwiazdy w finale 'PR2": Szpak, Madox, Maga!

To był Michał. Ujęło mnie kilka rzeczy, oczywiście pracowitość, ambicja i wielki talent. Ogromne zdolności i umiejętności techniczne. On ma cały wachlarz cech potrzebnych w tym zawodzie.

Pamiętamy, że Liliania, która była finalistką pierwszej edycji programu, została zwerbowana do teamu Joanny Przetakiewicz i zaczęła projektować dla marki La Mania. Czy Michał również dostanie taką propozycję od Joasi?

Tego nie wiem, zobaczymy. Na pewno trzeba mu pomóc, trzeba go wspierać. Ja nie mogę wszystkich zatrudnić, natomiast ja mam wiele do przekazania tym młodym ludziom. Skoro moje marzenie się spełniło i jesteśmy w Harrodsie, a jest to ogromne wyróżnienie dla polskiej marki, bo w Harrodsie się wszyscy!