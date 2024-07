Na początku września doszło w Warszawie do kolizji trzech aut, a jej sprawcą okazała się Joanna L., która, jak się okazało po badaniu alkomatem, prowadziła auto pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu stwierdzono aż 1,2 promila. Przypomnijmy: Joanna L. spowodowała wypadek! Aktorka była pijana

Joanna L. została oskarżona o spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, a dziś sąd ogłosił wyrok w tej sprawie. Jest on całkowicie zgodny z propozycją, którą pełnomocniczka aktorki wystosowała do prokuratury. Oznacza to, że Joanna została skazana na pięć miesięcy prac społecznych po 30 godzin miesięcznie, zakaz prowadzenia pojazdów na dwa lata oraz 7 tysięcy złotych grzywny wpłaconych na cele charytatywne.



Okoliczności tej sprawy nie budzą żadnych wątpliwości. Postawa oskarżonej wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, zaś kara ograniczenia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów będą stanowić realną dolegliwość - argumentował wyrok prokurator Jakub Romelczyk.

Wystarczająca kara za takie wykroczenie?

