Magda Gessler niezmiennie od lat króluje na pierwszych stronach gazet, wciąż budząc spore zainteresowanie. Teraz głośno zrobiło się o sporym skandalu, w którego epicentrum nagle się znalazła. Restauratorka stanęła przed sądem.

Magda Gessler została skazana

Obecnie raczej trudno znaleźć kogoś, kto nie kojarzyłby Magdy Gessler. Chociaż prowadzeniem restauracji zajmuje się od lat, to "Kuchenne rewolucje" przyniosły jej największy rozgłos. Aktualnie pojawia się też w innych programach, a poza tym jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się najważniejszymi wydarzeniami z życia i kulisami pracy.

Gdy w grudniu w 2022 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Mariusza Waltera, Magda Gessler prędko upamiętniła go na swoim Instagramie, zamieszczając jego czarno-białe zdjęcie. Szybko jednak tego pożałowała, ponieważ okazało się, że prawa autorskie do wspomnianej fotografii należą do fotografki, Judyty Papp. Ta z kolei nie tylko nie wyraziła zgody na użycie zdjęcia przez restauratorkę, ale tym bardziej na jego zmianę (oryginalnie było kolorowe).

Judyta Papp ponoć kilkukrotnie próbowała skontaktować się z restauratorką i namówić ją do usunięcia fotografii, ale gdy nie otrzymywała żadnej odpowiedzi, zgłosiła sprawę do Sądu Okręgowego w Katowicach. Magda Gessler usłyszała wyrok o nakazie zapłaty dochodzonych przez autorkę roszczeń w wysokości ponad 16 tys. zł z wliczonymi kosztami procesowymi. Judyta Papp ponoć mimo to nadal nie mogła doczekać się realizacji wyroku, dlatego nagłośniła sprawę.

Z wyrokiem można się nie zgadzać, ale prawomocne orzeczenia sądowe należy respektować i wykonać - podkreśliła w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

W końcu zdjęcie zniknęło z profilu Magdy Gessler, a wtedy serwis Wirtualne Media skontaktował się z managementem gwiazdy.

Wspomniane czarno-białe zdjęcie dodałam emocjonalnie, pogrążona w bólu po niespodziewanej stracie Wielkiego Człowieka i Przyjaciela. Sprawa ma dla mnie wymiar osobistej straty, a nie świadomego działania na czyjąś niekorzyść czy chęć zysku. (...) Wszelkie roszczenia finansowe dla autorki zdjęcia zostały uregulowane - wyjaśniła restauratorka.

