Dosłownie kilkadziesiąt minut temu internet obiegła sensacyjna wręcz informacja o wypadku spowodowanym przez znaną aktorkę. Joanna L. doprowadziła do kolizji będąc pod wpływem alkoholu - alkomat wykazał aż 1,2 promila w wydychanym powietrzu. Szczęśliwie, w wyniku wypadku nikt poważnie nie ucierpiał, ale nieostrożna jazda doprowadziła do kolizji aż trzech aut. Gwiazda została aresztowana i grozi jej teraz do roku pozbawienia wolności.

Do kolizji doszło na ul. Puławskiej. Nikt nie ucierpiał, kierująca miała 1,2 promila alkoholu. Krótko po godz. 10 samochody biorące udział w wypadku jechały Puławską w kierunku centrum. Kawałek za skrzyżowaniem z ulicą Jagielską sportowe Porsche nie wyhamowało i uderzyło w tył Nissana, spychając go jeszcze na Skodę - relacjonuje reporter Gazety.pl, która pierwsza poinformowała o wypadku.

Dostępne są też już zdjęcia z miejsca zdarzenia. Możecie je zobaczyć w galerii poniżej:

