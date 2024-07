Reklama

Joanna Liszowska w ciąży?



Joanna Liszowska dzieli swoje życie na pracę w Polsce i wyjazdy do Szwecji, gdzie mieszka jej mąż Ola Serneke. Gwiazda przyjeżdża do Polski na zdjęcia do serialu “Przyjaciółki” oraz rodzinne spotkania. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie będzie w Polsce jeszcze rzadziej, bo jej mąż Ola Serneke podobno chce, żeby urodziła mu syna! Czy Joanna Liszowska znów zajdzie w ciążę?

Joanna Liszowska dwa lata temu urodziła córkę Stellę i ostatnio skupiała się na karierze, ale jej mąż podobno uważa, że powinna zrobić sobie przerwę od pracy. Dlaczego?



“Żal mu Joasi, która od czasu wypadku ma w Polsce złą prasę i chciałby ją mieć na stałe w Szwecji. Uważa, że w kolejnej ciąży mogłaby zaszyć się w ich posiadłości w Szwecji. W końcu odpoczęłaby od całego tego zgiełku wokół niej. Potem zaś zajęłaby się wychowywaniem dzieci, a w tym czasie cała sprawa by przycichła”, mówi fakt.pl osoba z otoczenia biznesmena.

Po niefortunnym wypadku, który Joanna Liszowska spowodowała będąc pod wpływem alkoholu, aktorka miała problemy w pracy i złą prasę. Mówiło się nawet o tym, że może stracić pracę w "Przyjaciółkach", ale koleżanki z planu stanęły w jej obronie. Aktorka przestała pojawiać się na salonach i udzielać wywiadów. Nie chciała opowiadać o wypadku, ani o pracach społecznych, które wyznaczył jej sąd.

Zobacz także