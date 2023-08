Poranki z małymi dziećmi często zaczynają się wcześnie i mogą być męczące, ale jakie to ma znaczenie w momencie, w którym widzi się uroczy uśmiech dziecka? Nowe zdjęcie Joanny Krupy z kilkumiesięczną Ashą-Leigh rozczula! Uśmiech dziewczynki nie tylko rekompensuje jej mamie każdy zarwany poranek ale poprawi humor każdemu, kto zobaczy to zdjęcie! Zobacz także: Joanna Krupa ma dramatyczny apel w sprawie koronawirusa! "Ludzie muszą przestać być samolubni"! Joanna Krupa pokazała nowe zdjęcie z Ashą-Leigh Joanna Krupa od jesieni 2019 spełnia się jako mama. Chętnie publikuje zdjęcie z małą Ashą w sieci i nie da się ukryć, że biją one rekordy popularności na jej profilu. W końcu kto mógłby przejść obojętnie obok tak uroczych obrazków! Tym razem Joanna Krupa sfotografowała się z Ashą w świetle wpadających promieni wschodzącego słońca. Mała Asha uśmiecha się już od samego rana: Mój malutki promyczek słońca! - napisała rozczulona Joanna Asha rośnie jak na drożdzach, a Joanna może jej robić już pierwsze fryzury. Wygląda na to, że ta urocza kitka spodobała się małej i jej mamie. Nowe zdjęcie mamy i córki ponownie trafiło w gusta internautów: - Joanna, bobas wyglada jak mamusia😘 śliczna - Absolutnie urocza, jak jej mamusia - ❤️Piękności , ma taka delikatna urodę jak mamusia . Całuski 😍 - Widzę kolejną modelkę w przyszłości! Myślicie, że Asha pójdzie w ślady mamy i zostanie fotomodelką? Joanna Krupa po urodzeniu Ashy zrobiła sobie przerwę w karierze ale już powróciła do gry! Właśnie przebywa w Polsce, gdzie rozpoczeły się pierwsze nagrania do 9. edycji hitowego show "Top Model". Pierwsze zdjęcie zza panelu jurorskiego pojawiły się już w sieci. Zobacz także: Joanna Krupa przylatuje do...