Gwiazdy tuż przed Wigilią mają bardzo różne historie, zdarzają się też czasem wpadki. Halina Mlynkova chcąc udekorować dom jak najlepiej potrafi, przesadziła z ozdobami, a mała choinka nie wytrzymała ciężaru. Przypomnijmy: Mlynkova zaliczyła wpadkę z choinką. Przesadziła z ozdobami i drzewko nie wytrzymało

Nieco inna, ale również niefortunna historia zdarzyła się Joannie Krupie. Modelka chciała wybrać się wraz z przyjaciółmi na narty. Jadąc na miejsce niestety, utknęła w zaspie. Potrzebna była interwencja, ponieważ gwiazda sama nie dała rady wyprowadzić samochodu ze śniegu. Na szczęście Krupa przyjęła całą historię z żartem a na swoim Facebooku napisała:

I to się właśnie dzieje, kiedy blondynka próbuje prowadzić samochód w śniegu. Dzięki Bogu, to był płaski teren, a nie górski stok. Moja siostra Marta nie jest zadowolona, bo opuścimy przez to trening. Chyba już nie będę więcej prowadzić! - podpisała zdjęcie.