Wigilia już za dwa dni, dlatego też coraz więcej gwiazd chwali się swoimi drzewkami bożonarodzeniowymi. Prym za granicą wciąż wiedzie Beyonce, która w tym roku przebiła swoją choinką nawet Kim Kardashian. Przypomnijmy: Choinka Beyonce piękniejsza niż drzewko Kardashianek. Pokazała prezenty dla rodziny

Polskie gwiazdy podchodzą do tematu z większym dystansem. Choć ich choinki również wyglądają wspaniale, czasem zdarzają się małe wpadki. Halina Mlynkova postanowiła w roku przystroić drzewko jak najlepiej potrafi, niestety, przedobrzyła. Na gałązkach pojawiło się tak dużo ozdób, że choinka przewróciła się na podłogę. Wokalistka jednak się tym nie przejęła, i pod zdjęciem drzewka dopisała "No to przestroiłam". Mamy nadzieję, że teraz choinka wygląda wspaniale.

Zdarzyły się Wam podobne wpadki z choinkami?

