Joanna Krupa jest jedną z najbardziej zaangażowanych gwiazd w pomoc zwierzętom. Modelka często odwiedza wszelkiego rodzaju schroniska, planuje również ruszyć z projektem mającym na celu pomoc bezdomnym psom, w którym ma ją wesprzeć Doda. Przypomnijmy:

Krupa spotkała się z Dodą nie tylko na lunch

Gwiazda znana jest również z nietolerancji dla osób, które noszą futra. To od tego zaczął się m.in. konflikt z Anną Muchą. Nic więc dziwnego, że Joanna bardzo ostro zareagowała, kiedy dowiedziała się, że jedna z uczestniczek trzeciej edycji "Top Model", Justyna Pawlicka, reklamuje naturalne futra. Jest zażenowana postawą modelki i żałuje, że walczyła o nią w programie:

Jest mi wstyd za jej zachowanie. Myślałam, że jest lepszym człowiekiem. Jak można - po tym wszystkim, co mówiliśmy z Michałem w programie "Top Model" - promować produkcję czy sprzedaż futer?! To jest mordowanie w męczarniach niewinnych zwierząt dla MODY. Dziewczyno!!! Mam ci pokazać film PETA, jak się tę modę robi? Zasmuca mnie to, jak można być takim ignorantem. Żaden człowiek posiadający wiedzę na ten temat i mający jakąkolwiek wrażliwość nie miałby do czynienia nic z tym biznesem. Wstyd, Justyna. Żałuję, że walczyłam o nią w programie! - mówi w rozmowie z "Super Expressem".