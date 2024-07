We wrześniu ma ruszyć trzynasta edycja programu „Taniec z gwiazdami”. W mediach już pojawiają się spekulacje, która gwiazda w nim wystąpi. Okazuje się, że to nie uczestnicy mogą być największym zaskoczeniem programu. Jak podaje „Super Express” bardzo możliwe jest, że taneczne show poprowadzi Joanna Krupa!

- Nie wykluczamy takiej możliwości, żeby Joanna poprowadziła polską edycję „Tańca z gwiazdami”- powiedziała menedżerka modelki.

Z tej informacji z pewnością nie ucieszy się Katarzyna Skrzynecka, która przez ostatnie kilka lat prowadziła program. Wygląda na to, że producenci szykują wielkie zmiany!

