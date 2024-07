Jak każda profesjonalna modelka Joanna Krupa bardzo dba o swój wygląd. Chętnie chwali się nim na swoim Instagramie (zobacz: Joanna Krupa na kolacji ze swoim "polskim mężem". Miała bardzo głęboki dekolt).

Niedawno mogliśmy podziwiać jej imponującą figurę podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN - Joasia założyła wtedy wspaniałą sukienkę zaprojektowaną przez Dawida Wolińskiego.

Wczoraj modelka pochwaliła się kolejną stylizacją, w której pokaże się nam w kolejnej, piątej już edycji Top Model! Na zdjęciu, które Krupa wrzuciła na Instagram, przewodnicząca jury ma na sobie zjawiskową spódnicę z prześwitami, która wspaniale podkreśla jej nogi. To projekt uwielbianego przez polskie gwiazdy duetu Bohoboco.

By zrównoważyć stylizację gwiazda założyła czarne body z ekskluzywnego butiku Frank A oraz klasyczne szpilki. Podoba nam się również jej dziewczęca fryzura oraz delikatny makijaż.

Wy też nie możecie się już doczekać nowego sezonu Top Model?

Zobacz: Joanna Krupa, Anna Wendzikowska, Katarzyna Sokołowska. Bitwa na nogi :)