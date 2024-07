Joanna Krupa zostanie mamą?! W przyszłości z pewnością tak, lecz na pierwsze dziecko pięknej modelki będziemy musieli jeszcze poczekać. W 2014 roku Polka, która zrobiła oszałamiającą karierę w USA, zdecydowała się na zamrożenie swoich komórek jajowych, by nieco odsunać w decyzję o macierzyństwie. Pytanie, tylko... do kiedy? Polecamy: Czym grozi pierwsza ciąża po 30-tce? Ryzyko poronienia, nadciśnienie i cukrzyca

Jajeczek jeszcze nie będę odmrażać. To jeszcze nie jest ten moment. Jeśli to się stanie naturalnie, to może... Ale planów wobec jajeczek nie mam jeszcze w tym roku - powiedziała Joanna Krupa w wywiadzie dla Party.pl.