Joanna Krupa to dziewczyna, która uwielbia się zmieniać. Praktycznie zmienia się non-stop. Dzisiaj pokazała się fanom na Instagramie w nowej fryzurze! Co w niej nowego? Najwyraźniej Krupa zagęściła włosy do sesji zdjęciowej. Jak wygląda? Bardzo seksi i hot!

Joanna Krupa jest bardzo hollywoodzka. I to widać. Nie wstydzi się nagości, nosi ciekawe ciuchy, jest też odważna w poglądach i wypowiedziach. Jedno trzeba przyznać - nie jest gwiazdą, która jest mdła. Prawda?

Ale mamy pytanie: czy wolicie gdy Joanna Krupa jest idealnie zrobiona, ma zagęszczone włosy z doczepami i wygląda jak lalka Barbie, czy może naturalnie? Damy Wam zdjęcia dla porównania. Joanna w zwykłej fryzurze kontra bujne loki :). Wybierajcie.

Joanna Krupa na co dzień wygląda tak: