Joanna Krupa nie raz udowadniała, że ma do siebie dystans. Kiedy w trakcie trwania programu "Top Model" zarzucano jej, że słabo mówi po polsku, ona nie odwracała się na pięcie, ale ze spokojem i z uśmiechem tłumaczyła, że opuściła Polskę jako dziecko i jest to przecież naturalna sytuacja.

Tym razem modelka postanowiła szczerze opowiedzieć o swoim kompleksach w dzienniku "Fakt".

- Każdy ma kompleksy. Nie znam osoby, która by ich nie miała. Nie poznałam osoby, która wstaje rano i myśli, że jest niewiadomo jak idealna. Ja zawsze rano mam podpuchnięte oczy, często czuję, że mam trochę brzuch napuchnięty. No i mam długie palce u stóp. Do tego mam cellulit. Myślę, że 90 procent kobiet go ma i nie będę kłamała, że akurat ja go nie mam, bo nie jestem taka idealna. - wyznała Joasia.

Podobno nic tak nie poprawia humoru kobiecie jak świadomość, że inna kobieta ma podobny problem, zwłaszcza jeśli wygląda jak Krupa. To kolejny ukłon dla modelki. Za szczerość.

