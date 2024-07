Joanna Krupa pojawiła się ostatnio na imprezie amerykańskiej policji - 42. LAPD Memorial Foundation Celebrity Golf Tournament w Pasadenie. Piękna Polka wystąpiła na czerwonym dywanie w wąskich spodniach i wciąż modnych high-topach. Joanna Krupa odsłoniła również odrobinę brzuch zakładając rozkloszowany top. Niestety na tle swojej dużo starszej koleżanki wypadła blado.

Gwiazda "Gotowych na Wszystko" - Teri Hatcher na imprezę w Los Angeles wybrała doskonały letni look na co dzień. Wzorzyste spodnie, koronkowa bluzka i szpilki w kolorze nude prezentowały się świetnie. W przeciwieństwie do prostego looku - jak na siłownię w wykonaniu Joanny Krupy. A wy jak uważacie?

