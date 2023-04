Joanna Krupa odsłoniła brzuszek na imprezie. Zachwyciła w różowej kreacji?

Anna i Robert Lewandowscy zadali szyku na gali w Paryżu! Trenerka pokazała się w seksownej i bardzo odważnej kreacji, która podkreśliła jej figurę. Dziś (2 grudnia) wieczorem we Francji odbywa się uroczysta gala podczas której poznamy nazwisko zwycięzcy w plebiscycie na "Złotą Piłkę 2019" magazynu France Football. Na liście nominowanych do nagrody dla najlepszego piłkarza nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego! Czy Polak wygra w plebiscycie? My mocno trzymamy kciuki za "Lewego"! Zanim jednak dowiemy się do kogo trafi "Złota Piłka 2019" zobaczcie, jak na imprezie prezentowali się Anna i Robert Lewandowscy! Anna Lewandowska w seksownej sukni Anna i Robert Lewandowscy wyglądali obłędnie na czerwonym dywanie, ale to trenerka skradła show! Anna i Robert Lewandowscy zadali szyku na gali w Paryżu! Trenerka pokazała się w seksownej i bardzo odważnej kreacji, która podkreśliła jej figurę." uroczystej gali zaprezentowała się w czarnej sukni z głębokim dekoltem i seksownym rozcięciem. Kreacja podkreśliła świetną figurę i zaokrąglony brzuszek Ani. Robert Lewandowski z kolei postawił na klasykę- w ciemnym garniturze z białą koszulą i muchą wyglądał jak model! :) Polak zajął 8. miejsce w plebiscycie i niestety nie zdobył "Złotek Piłki 2019". Zobaczcie sami, jak na gali w Paryżu prezentują się Anna i Robert Lewandowscy! Podoba się Wam look żony piłkarza? Zobacz także: Bardzo szczere wyznanie Anny Lewandowskiej o drugiej ciąży: „To na pewno nie był Plan by Ann!” Anna i Robert Lewandowscy na gali w Paryżu. Podoba się Wam look trenerki? Ein Blick hinter die Kulissen des #ballondor ! 👀 @lewy_official #FCBayern pic.twitter.com/OQWwk4WKwb — FC Bayern München (@FCBayern) 2 grudnia 2019 Ania wybrała bardzo seksowną...