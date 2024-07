Ślub Joanny Krupy i Romaina Zago, który odbył się dwa tygodnie temu odbił się szerokim echem w polskich, jak i światowych mediach. Kilka dni po ceremonii nowożeńcy wzięli udział w ekskluzywnej sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!". Joanna Krupa przy okazji udzieliła wywiadu, w którym zdradziła wszystkie szczegóły swojego wesela. Zobacz: "Zależy mi na dalszej karierze"

W rozmowie Krupa wyznała również, gdzie z ukochanym planuje polecieć na miesiąc miodowy. Okazuje się, że podróż poślubna modelki została na chwilę odłożona. Na pytanie dziennikarki, czy upatrzyła już sobie miejsce, w którym spędzi miłe chwile z Romainem odpowiedziała:

- Tak, to będzie albo Korsyka, albo Bora-Bora. Na razie bierzemy miesiąc wolnego od pracy i siedzimy w Los Angeles ze swoimi pieskami.

Ciekawe czy relację z jej podróży poślubnej zobaczymy w jej reality show, tak samo jak przygotowania do wesela i kulisy samej ceremonii. Zobacz: Ślub Krupy w trzecim sezonie "The Real Housewives of Miami"

Tak wyglądał bajkowy ślub Joanny Krupy i Romaina Zago: