Joanna Krupa spędzi Wielkanoc z... Edytą Górniak! Jak donosi nowe "Party", modelka i wokalistka po raz pierwszy spotkały się w Los Angeles, gdzie obie mieszkają, i... od razu polubiły. Edyta Górniak razem z synem Allanem odwiedziła Joannę Krupę w jej eleganckiej willi położonej w Hollywood Hills. Potem gwiazdy umówiły się na kolację w jednej z ulubionych restauracji Joanny w LA.

Po pierwszym spotkaniu poczułam, że Edyta jest moją bratnią duszą. Razem z mamą zaprosiłyśmy ją z synem do nas na Wielkanoc – powiedziała „Party” Krupa.

Jak Edyta Górniak i Joanna Krupa spędzą Wielkanoc?

Okazuje się, że o świąteczne menu zadba mama Joasi. Pani Jolanta jest świetną kucharką i specjalizuje się w kuchni polskiej. Na Wielkanoc przyrządzi kilka kresowych potraw, m.in. jajka pod pierzynką i klops z sosem grzybowym. Potem Edyta oraz Joanna i jej rodzina wspólnie pójdą do katolickiego kościoła na mszę. Ale to nie koniec planów Krupy i Górniak. Okazuje się, że już w sierpniu panie spotkają się też... w pracy! Joanna zaprosiła bowiem Edytę do wspólnego projektu. Jakiego? Więcej szczegółów w magazynie "Party".

Joanna Krupa zaprosiła Edytę Górniak na święta:

Edyta Górniak i jej syn Allan zaprzyjaźnili się z Joanną Krupą: