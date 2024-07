Fani "50 twarzy Greya" są zachwyceni zarówno książkami jak i filmem. Co poniektórzy twierdzą jednak, że brakuje tam kilku scen seksu, które warto by umieścić. Producenci przygotowali dla nich specjalną niespodziankę, której premiera już latem. Zobacz: Za mało scen seksu w filmie? Produceni znaleźli na to rozwiązanie. Fani będą zachwyceni

Film podbił serca widzów, ale książki i tak są numerem jeden. Właśnie skończyły się nagrania na audiobooka do trzeciej części "Nowe oblicze Greya", w których udział wzięła Joanna Koroniewska. Aktorka podczas czytania powieści zaliczyła jednak małą wpadkę, która szybko trafiła do sieci. Czytanie audiobooka najwyraźniej nie sprawiało gwieździe przyjemności, ponieważ w trakcie wyznała:

Zaraz się zrzygam.

Najwyraźniej Koroniewska nie jest fanką tego typu literatury.

