Film "50 twarzy Greya" to hit ostatnich miesięcy, a dzięki niemu na popularności zyskał zarówno Jamie Dornan jak i Dakota Johnson. Żona gwiazdora nie była jednak zadowolona z udziału męża w tej produkcji, ale ostatecznie dała za wygraną. Przystojny aktor opowiedział o ich związku w jednym z ostatnich wywiadów. Zobacz: Jamie Dornan podbił serca wszystkich kobiet. Dla żony nie ma za wiele czasu

Bez wątpienia produkcja odniosła sukces kasowy, a fani nie mogą doczekać się kolejnych części. Zanim jednak to nastąpi producenci zrobili niespodziankę wielbicielom dominującego Greya i uległej Anastasi i już latem pojawi się DVD z całym filmem. Ale to nie wszystko, ponieważ zostanie ono wzbogacone o sceny seksu, które nie były pokazywane w wersji kinowej. Podobno były one zbyt mocne, aby pokazywać je w mulitplexach.

Będziecie czekać?

