Joanna Koroniewska, wzorem wielu kolegów i koleżanek z branży, postanowiła, przynajmniej częściowo, przenieść się z działalnością do internetu. Udało się - jej instagramowy profil obserwuje już ponad 745 tys. internautów, niemałym powodzeniem cieszy się też youtube'owy kanał "Dowbory Be Happy", który aktorka prowadzi wspólnie z mężem, Maciejem Dowborem.

Reklama

Drodzy widzowie, słuchacze, wydaje wam się, że to jest "pikuś". Nie, to nie jest "pikuś" - zapewniła, mając na myśli tworzenie treści pod social media.

Joanna Koroniewska o działalności w social mediach: "To można nazwać pracą"

Joanna Koroniewska wyznała nam, co ją skłoniło do wejścia w szeregi influencerów. Przy okazji okazało się, że była gwiazda "M jak miłość" nie tęskni za telewizją, choć nie oznacza to, że chce rezygnować z aktorstwa:

Ja to zaczęłam robić, bo chciałam się trochę uniezależnić. Powiem szczerze, że średnio mi brakuje telewizji w moim życiu i powiem to wprost. Bardzo mi brakuje fajnych wyzwań aktorskich, ale też wiem, że one determinowałby moje życie rodzinne - opowiedziała w rozmowie z Party.pl

Przypomnijmy, że Joanna Koroniewska deklarowała, że dla rodziny zrezygnowała z wielu rzeczy, o czym wspomniała w jednym z wcześniejszych wywiadów z nami. W tym kontekście nie dziwi, że ceni niezależność, jaką daje zajęcie influencerki.

O czym jeszcze opowiedziała nam Joanna Koroniewska? Dowiecie się tego, oglądając nasze wideo.

Reklama

Zobacz także: Roześmiana Joanna Koroniewska i Katarzyna Dowbor razem na gali. Nie szczędziły sobie gestów sympatii!

Zobacz także