Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor z córką

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor z córką Janiną to rzadki widok. Paparazzi udało się złapać rodzinkę pod szkołą dziewczynki. Najpierw Maciej przywiózł dziewczynkę i odprowadził na lekcje. A następnie do szkoły przyjechała również Joanna, która przebywała w placówce około godziny. Czyżby wywiadówka? ;) Małżonkowie musieli dosłownie minąć się w szkolnym korytarzu. Córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora przyszła na świat w 2009 roku, jednak rodzice starają się ją chronić przed światem mediów i rzadko zabierają ją na imprezy. Obecnie gwiazdorska para dzieli się obowiązkami, związanymi z wychowaniem córki. I jak wszyscy rodzice, czasem muszą pojawiać się w szkole. ;) Jesteśmy przekonani, że ich córka zbiera w szkole same pochwały. ;) Zobaczcie zdjęcia tej uroczej rodzinki.

