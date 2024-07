Reklamy są jednym z najważniejszych źródeł dochodów dla wielu aktorów. Przekonała się o tym nieraz Joanna Jabłczyńska, która ma na swoim koncie wiele kampanii. Niektóre były charytatywne. M.in. ostatnia promująca wycieczki do Tunezji. Zobacz: Jabłczyńska reklamowała wyjazdy do Tunezji. Co mówi teraz? Aktorka wydała oświadczenie!

Teraz aktorka dostała lukratywny kontrakt. Jak informuje "Fakt" gwiazda "Na wspólnej" otrzymała aż 220 tysięcy złotych za wzięcie udział w kampanii reklamowej płynu do higieny intymnej! Spoty i plakaty z Joanną już w sieci.

Jabłczyńska, która jest prawniczką niedawno informowała, że odrzuca role aktorskie ze względu na brak czasu i dużo pracy pracę w kancelarii:

Odrzucam propozycje, które przychodzą, bo mam dużo pracy w kancelarii i nie ma czasu na sen, a organizm musi się regenerować, a ja narzucam mu za duże tempo. Teraz zatrudniamy pracowników, więc trochę sceduję obowiązków i wtedy może będzie czas, żeby przyjmować te propozycje – mówi Joanna Jabłczyńska w rozmowie z Newseria.pl

Reklama, a film to jednak co innego.

