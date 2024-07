Joanna Jabłczyńska rzadko wywołuje medialne skandale, ale ostatni z nich był zupełnie przypadkowy. Wszystko przez to, że aktorka w zamian za sesję fotograficzną do swojej kancelarii oferowała muffinki. Internauci pozostali bezlitośni, a gwiazda postanowiła się wytłumaczyć. Zobacz: Z propozycji Jabłczyńskiej śmieje się cały internet. Aktorka już tłumaczy się z muffinek

Aktorka rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym i sprawach osobistych. Ostatnio udzieliła jednak wywiadu Wojciechowi Jagielskiemu w jego autorskim programie. Jabłczyńska zdobyła się tam na szczere wyznania dotyczące nie tylko jej, ale także jej rodziców. Do tej pory wszystko było owiane tajemnicą, ale teraz postanowiła opowiedzieć o trudnym rozstaniu mamy i taty. Wyznała, że ma głęboki żal do swojego ojca:

Nie pogodziłam się z tatą. Do 18-tego roku życia żyłam jak w bajce, miałam idealne dzieciństwo. A jeśli chodzi o konflikt z tatą, to nie mój konflikt, tylko między moimi rodzicami. Ja nie wybrałam po której stronie staję. Właściwie nie mam kontaktów z tatą. Nie wybaczyłam tacie stylu w jakim odszedł do innej kobiety. Było dużo sytuacji nie w porządku. Nie zagrało. Moja mama stała się dzięki temu moją najlepszą przyjaciółką.