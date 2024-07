Joanna Jabłczyńska to nie tylko serialowa aktorka, ale również pani prawnik, która od dłuższego czasu stara się rozreklamować swoją kancelarię. Niedawno umieściła na Facebooku sesję, na której pozuje w eleganckim komplecie wraz ze swoim współpracownikiem. Wczoraj jednak duże zamieszanie wywołała oferta gwiazdy związana z propozycją pracy za muffinki. Zobacz: Jabłczyńska oferuje muffinki za sesję zdjęciową. Korwin ją wyśmiała

Cała sprawa odbiła się echem, zwłaszcza, że wpis aktorki skomentowała również Karolina Korwin Piotrowska. Jabłczyńska postanowiła zatem wytłumaczyć się z wpisu zamieszczonego na portalu społecznościowym, który dość szybko zniknął. Gwiazda stwierdziła, że to, co pojawiało się w mediach to plotki. Jest zdziwiona, że nikt nie wyjaśnił najpierw z nią tej sytuacji tylko zrobił sensację z Facebookowego posta. Wyjaśnia również, że sesji nie potrzebuje, ale dziękuje wszystkim fotografom, którzy się do niej zgłosili. Długi wpis zakończyła drobną refleksją:

Chyba naprawdę sezon ogórkowy w show-biznesie, jeśli nawet z takiego wpisu na prywatnym FB media próbują zrobić sensację. Sesję dla Clever One Kancelaria Prawna już mamy, a zdjęcie było Nam potrzebne do czegoś zupełnie innego Zanim ktokolwiek o cokolwiek zapytał plotka poszła w świat. Cała dyskusja nie została zamieszczona w artykule, ponieważ nie byłoby już sensacji, gdyby zostało wyjaśnione o co chodziło. Dziękuję pięknie wszystkim fotografom, którzy obecnie się do mnie zgłaszają. Sesji nie potrzebujemy, ale miło wiedzieć, że na tyle osób mogę liczyć. Przy okazji warto zastanowić się kogo ma się wśród swoich znajomych na Facebooku..

Sprawa zamknięta?

