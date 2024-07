Joanna Horodyńska zaskakuje! Najsłynniejsza polska stylistka wyznała w rozmowie z Party.pl, że... nie pojedzie już na Mykonos! Dlaczego? Spokojnie, od razu uspokajamy ;). Nie chodzi wcale o to, że jej się tam nie podobało. Wręcz przeciwnie, świetnie bawiła się ze swoimi przyjaciółmi. (Zobacz: Aktywne wakacje dla każdego). Powód jest zupełnie inny:

Staram się na wakacje wyjeżdżać w różne nowe miejsca. Nie lubię powielać miejsc, wysp, kontynentów. Tylko ciągle chcę, żeby to było coś nowego. Można oczywiście wracać do Paryża, Rzymu, Nowego Jorku. Ale jednak wakacyjnie to wolę nowe miejsca. I pewnie na Mykonos już nie polecę - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Dlaczego Joanna Horodyńska spędziła urlop na Mykonos?

Czy Joanna Horodyńska zdecydowała się wyjechać do Grecji, bo to kierunek bardzo popularny ostatnio wśród polskich gwiazd? A może to Ewa Chodakowska poleciła jej tą piękną wyspę? Otóż okazuje się, że wcale nie...

Lecąc tam, nie zdawałam sobie sprawy, że rzeczywiście to jest tak popularne miejsce i wszyscy tam będą - powiedziała Party.pl

Ale to nie koniec tegorocznych wakacji gwiazdy. Joanna Horodyńska zdradziła nam, gdzie wybiera się w kolejną podróż. Posłuchajcie koniecznie naszego wideo!

Joanna Horodyńska jest bardzo stylowa nawet na wakacjach.

Joanna Horodyńska wypoczywała z przyjaciółmi na Mykonos.

