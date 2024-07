Joanna Horodyńska uchodzi za prawdziwą wyrocznię mody. Od lat ocenia styl polskich gwiazd, a jej wypowiedzi zazwyczaj są ostre i bezlitosne. Niedawno gwiazda udzieliła wywiadu-rzeki, w którym zdradziła nieco więcej o swojej pracy. Okazuje się, że krytykowanie celebrytów nie jest jej głównym źródłem utrzymania. Przypomnijmy: Z czego żyje Horodyńska? Stylistka zdradziła prawdziwe źródło utrzymania

Od jakiegoś czasu na polskich salonach coraz większe zainteresowanie, a co za tym idzie i kontrowersje, wzbudzają blogerki modowe. Do grona tych najpopularniejszych należą m.in. Jessica Mercedes oraz Maffashion. Obie często są ofiarami krytyki ze stron popularnych gwiazd.

Nie zachwycają one również Joanny. W rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl wypomniała im m.in. brak pomysłu na siebie. Ma przeczucie, że są już "wypalone zawodowo":

Jeśli chodzi o blogerki, to ostatnio nic mnie nie zachwyciło. Niestety uważam, że już mają zmęczenie materiału i wychodząc na te wszystkie imprezy, brakuje im kolejnych pomysłów. Ja wychodzę wtedy, kiedy mam coś zorganizowanego. Natomiast, jeśli nie chcę, to nie wychodzę. A one już mają to wszystko tak poskładane, że po prostu muszą być tam, bo jeśli ich nie będzie, to coś się stanie. Ja nie mam już tego. I być może to wpływa na pozbywanie się na chwilę wyobraźni. Bo wierzę, że one ją mają, tylko że są już zmęczone tematem. - przekonuje stylistka