Fashion Week Poland to prawdziwe święto mody. W Łodzi, jak co roku, swoje kolekcje zaprezentowało wiele znanych marek. Na jednym z takich pokazów w roli modelki wystąpiła Joanna Horodyńska. Celebrytka była gwiazdą pokazu wiosennej kolekcji marki MMC.

Horydyńska zaprezentowała się w długiej cekinowej spódnicy i beżowej kureczce.

Okazuje się również, że być może już wkrótce będziemy mogli obejrzeć jej własną kolekcję! Według doniesień „Dzień Dobry TVN” Joanna Horodyńska została projektantką.

- Ja teraz jestem na etapie kolejnej kolekcji związanej marką z którą już współpracuję, przy okazji będę robiła inny modowy projekt. Nie mogę więcej zdradzać, bo to taka mała tajemnica. Natomiast moje kolekcje świetnie się sprzedają i jak się okazuje, kobiety chcą mieć namiastkę czegoś modowego, czegoś mojego, czegoś z czym może modowo nie mogły sobie poradzić. Jak widzi się ludzi którzy noszą ubrania, które my wcześniej wymyśliliśmy, kreowaliśmy gdzieś w głowie to jest magiczne- zdradziła Joanna Horodyńska.

Modelka przyznała, że kolekcja modnych i sportowych ubrań będzie gotowa w przyszłym roku.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!