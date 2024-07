Marta Grycan na rocznicę obecności w show-biznesie może powoli otwierać szampana. Nie dość, że ostatnio zyskała sympatię Karoliny Korwin Piotrwoskiej, która na początku traktowała ją ze sporym "dystansem" to teraz jej talentem zachwycają się: Ewa Minge i Teresa Rosati. W nowym "Party", znane projektantki wróżą Marcie sporą karierę w świecie mody dopatrując się w niej potencjalnej rywalki na wybiegach, nieco innego zdania jest "modowa wyrocznia", Joanna Horodyńska.

Polska ikona stylu szczerze przyznaje, że nie widzi ani talenu, ani wizji w projektach sukien Grycan. Sugeruje nawet, że całe zamieszanie wokół jej kreacji jest nieporozumieniem.

- Tego, co robi pani Marta nie nazwałabym projektowaniem. To jest bardziej szycie na miarę i odtwarzanie czyichś pomysłów. Ale być może osiągnie sukces, bo to jest tak dziwny kraj, że wszystko jest możliwe.