Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Joanna Horodyńska potrafi bezpardonowo ocenić stylizacje rodzimych gwiazd, a jej krytyczne oko dosięgnie każdego - bez względu na nazwisko i pozycję w show-biznesie. Ostatnio mocno oberwała nowa prowadząca Dzień Dobry TVN, a nawet dyrektor kreatywnej La Manii, uchodząca przecież za ikonę stylu. Przypomnijmy: Horodyńska masakruje nową prowadzącą DDTVN. Dostało się nawet Przetakiewicz

Teraz stylistka wzięła pod lupę Natalię Siwiec. Wraz z Tomaszem Jacykowem oceniła w swoim programie "Gwiazdy na dywaniku" dość skromną odsłonę modelki - morelowy sweterek i spódnicę czyli zestaw, który nie odsłaniał zbyt wiele. Zdaniem Horodyńskiej, Natalia skupiła się na drogich dodatkach: torebkach, butach czy zegarkach, zapominając całkiem o najważniejszym elemencie - samej kreacji. Dostrzega jednak plusy.



Zaobserwowałam nowe zjawisko u Natalii – operuje luksusowymi butami i torebkami, a środek zajeżdża banałem. Jakby się jej nie chciało, nie zależy jej, nie stara się! Ten oversize sprawił, że ta morelowa garsonka nie prezentuje się dobrze. Może gdyby była wyższa to jakoś by się to rozłożyło. Poza tym ma bardzo szczupłe ramiona i to powoduje, że ta obfitość kształtów jest za duża tutaj. Ale piękne buty i torebka. I połączenie moreli i różu z tym naturalnym kolorem skóry torebki i beżowymi butami, świetne zestawienie kolorystyczne - podsumowała.