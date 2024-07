Kilka dni temu do Polski przyleciał Gok Wan - znany brytyjski stylista, który został gospodarzem nowego show w TVN Style. Ze zdaniem Goka w świecie mody liczą się wszyscy. Niedawno gwiazdor wybrał najlepiej ubraną według niego Polkę. Postawił oczywiście na Joannę Horodyńską. Przypomnijmy: Gok Wan wybrał najlepiej ubraną polską gwiazdę. U nas często ją krytykują

Ciężko nie zgodzić się z wyborem Goka, w końcu Joanna od lat uchodzi za prawdziwą ikonę style. W rozmowie z lifestyle.newseria.pl również postanowiła wybrać najlepiej ubraną gwiazdę. Jej opinia może zadziwić wiele osób. Horodyńska postawiła na kontrowersyjną Miley Cyrus, która zaimponowała jej odwagą i bezpruderyjnością:

Ostatnio Miley Cyrus na imprezie Alexandra Wanga miała tylko zakryte sutki kolczykami. To było na miejscu. Jeśli ktoś pojawiłby się tak na naszych salonach, to byłby to obciach. Kiedy natomiast osoby, które zajmują się modą, mają coś odkrytego, to od razu też mają tyłek na wierzchu. To nie wyglądało fajnie, ale to jest artystka, występuje na scenie. Założyła, że ona teraz będzie taką młodą skandalistką i to się gdzieś broni. Uważam ją nawet za początkującą ikonę mody. To też była taka impreza, to była wielka moda - mówi Joanna