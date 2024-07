Na pokazie Roberta Kupisza zobaczyliśmy wiele gwiazd i… wiele lepszych lub gorszych kreacji.

Tego wieczoru szczególnie efektownie wypadły Joanna Horodyńska i Bogna Sworowska. Obie zdecydowały się bowiem na supermodne w tym sezonie kombinezony. Joanna Horodyńska wybrała srebrzysty model w sportowym stylu z krótkimi szortami z kolekcji MMC, zaś Bogna Sworowska dopasowaną kreację moro marki SI-MI z odsłoniętymi ramionami i ze spodniami pełnej długości.

Joanna Horodyńska dodała do kombinezonu najmodniejszą torebkę sezonu - czarny model Faye Mini Chloé kosztujący ok. 2300 zł (niestety już dawno wyprzedany!) i seksowne sandałki na słupku w złotym kolorze od Gianvito Rossi (ich cena to ok. 2000 zł).

Bogna Sworowska wybrała klasyczną skórzaną kopertówkę, zamszowe botki z Zary i dużo złotej biżuterii marki Mokobelle.

Naszym zdaniem obie wyglądały świetnie. A może jednak któraś wypadła lepiej? Jak sądzicie?