Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków w ostatnim odcinku programu "Gwiazdy na dywaniku" wzięli pod lupę stylizację Rafała Maślaka z pokazu mody Tomasza Ossolińskiego. Niestety nie zostali na modelu suchej nitki... Poszło o marynarkę ze słynnej już kolekcji Balmain dla H&M.

Ocenę wyglądu Maślaka rozpoczęła Joanna Horodyńska. Stylistka nie pozostawiła na nim suchej nitki, zarzucając mu sztuczność:

Horodyńska: Tomek przed chwilą mówiliśmy o testosteronie, o prawdziwych facetach, którzy na nas czasem spadają a tutaj pojawił się jeden taki którego bym chętnie wykopała z tej ścianki. Przebrał się za chippendalesa. No jak on wygląda? Sztuczność widzę, sztuczność. Ile on godzin spędził przed lustrem, a ile w łazience? - powiedziała w programie.