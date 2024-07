Już w najbliższą środę wielki finał Project Runway. W ostatnim odcinku pojawi się grono gwiazd, które będzie wspierać swoich faworytów. Nie zabraknie również jury, a Joanna Przetakiewicz pokaże się w dwóch kreacjach. Zobacz: Przetakiewicz w dwóch stylizacjach w finale Project Runway. Jak zawsze stylowa

Jedną z tych kreacji oceniła Joanna Horodyńska. Stylistka wzięła pod lupę mini sukienkę w kolorze khaki, która wyeksponowała świetne nogi projektantki. Taka długość sukienek zawsze wzbudza wiele emocji, ale gwiazda niewątpliwie wygląda pięknie. Horodyńska również to zauważyła i nie szczędziła komplementów jurorce:

Zastanawiam się, czy mini należy nosić do pewnego wieku, czy raczej w zależności od kondycji nóg. Patrząc na Joannę, wybieram opcję drugą. Bosko! Kiedyś Przetakiewicz wylansowała u nas małą białą, teraz przyszedł czas na małą zamszową. Prosto, minimalistycznie, nieskomplikowanie. Wszystko po to, aby pokazać swoje atuty, a nie chować się za ubraniem. Skoro nogi odsłonięte, to ręce zakryte. Umiar jest oznaką elegancji - napisała w "Party" stylistka.