Zmiany w „Pytaniu na śniadanie” i całym TVP wywołały ogromne kontrowersje. Na nowych prowadzących spadł hejt. Kolejnym ciosem był spadek oglądalności. Widzowie nie spodziewali się, że po przyjściu nowej dyrektorki z programu znikną wszystkie gwiazdy – łącznie z największymi jak Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska czy Maciej Kurzajewski. Wypowiedzenie przyjęła też Małgorzata Tomaszewska. W przypadku tej dziennikarki wypowiedzenie umowy spotkało się z jeszcze ostrzejszą krytyką, ponieważ była w 8. Miesiącu ciąży. W gronie nowych prowadzących znalazła się m.in. Joanna Górska, która zadebiutowała w styczniu. Prezenterka zdradziła kulisy rewolucji w śniadaniówce.

Od stycznia Joanna Górska i Robert Stockinger tworzą nowy duet prowadzących w „Pytaniu na śniadanie”. Prezenterka udzieliła wywiadu serwisowi Plejada.pl, w którym przyznała, że nie była świadoma, jak będą przebiegały zmiany w programie. Przez pewien czas była przekonana, że będzie pracowała razem z Małgorzatą Tomaszewską. Dodała, że między nowymi a byłymi gwiazdami magazynu porannego nie ma niechęci.

W dalszej części rozmowy Górska ujawniła, że byli prowadzący „Pytania na śniadanie” wiedzieli o nadciągających zmianach. Jednak nikt się nie spodziewał, że cała poprzednia ekipa już w styczniu pożegna się z produkcją TVP. Górska i Tomaszewska pozostawały w kontakcie. Przez moment nawet myślały, że będą mijały się w korytarzu na Woronicza.

Rozmawiałam z Małgosią na wielu etapach moich ustaleń z TVP. Od samego początku wiedziała, że coś zaczyna się dziać i że będę zaproszona na casting i że miniemy się na korytarzach przy Woronicza. Jak już miałam informację, że ten casting przeszłam pozytywnie, zadzwoniłam do Gosi i powiedziałam, że będziemy razem pracować. Na początku myśleliśmy, że to będzie częściowa zmiana, że do kogoś dołączamy, a nie że wszyscy zostaną zwolnieni

– wyjaśniła Górska.