Nie milkną echa głośnych zwolnień z "Pytania na śniadanie", a niewątpliwie najwięcej emocji wzbudziło pożegnanie się z Małgorzatą Tomaszewską, która jest w zaawansowanej ciąży. Teraz do całej sytuacji odniósł się tata prezenterki, Jan Tomaszewski. Jak komentuje tę sytuację?

Niedawno media obiegła informacja, że z "Pytania na śniadanie" znikają wszyscy prowadzący ze "starej" ekipy śniadaniówki. Zwolnienie nie ominęło nawet ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej, co niewątpliwie wzbudziło wśród fanów największe emocje. Prezenterka postanowiła nie komentować wprost całej sytuacji, a jedynie zamieściła wymowny wpis na swoim Instagramie.

Teraz do sprawy odniósł się również jej tata, Jan Tomaszewski.

W rozmowie z Plejadą Jan Tomaszewski wyznał, że oczywiście natychmiast wsparł ciężarną córkę, podkreślając jej, że w obecnej sytuacji praca jest sprawą drugorzędną.

Jan Tomaszewski dodał, że teraz najważniejsze jest szczęśliwe rozwiązanie, które zbliża się już wielkimi krokami.

Dla mnie najważniejsza jest teraz moja córka i narodziny wnuczki. Praca nie jest najważniejsza — dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa. Nie zagłębiam się w to, bo wszystko przemija jak moja kariera. Obecnie interesuję się tylko tym, by poród przebiegł bez komplikacji i by córka była szczęśliwa

- podkreśla