Jesteśmy szczerze pod wrażeniem. Zaledwie dwa tygodnie temu informowaliśmy, że Kim Kardashian ma plan być sławna dzięki czemuś konkretnemu, czyli zostać piosenkarką, a już w sieci pojawił się jej singiel.

Niestety nie nasuwa nam się nic innego jak tylko - marność nad marnościami. Choć piosenka jej koleżanki, Paris Hilton muzcznym majstersztykiem nie była to śmiało można stwierdzić, że na pewno o wiele lepsza od piosenki Kim.

Posiadaczka ogromnej pupy z pewnością zadowolona nie jest, bowiem już od premiery w jednej z amerykańskiej stacji radiowych hit "Jam (Turn it up) nie słyszy nic innego jak tylko falę krytyki. Na nic zdał się sławny i zdolny producent, który produkuje hity takich gwiazd jak Beyonce. Kim potwierdza jednak to, że nie każdy może śpiewać...

