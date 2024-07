O polskich WAGs myśli się - niesłusznie! - że jedyne, co robią i lubią w życiu to zakupy, podróże, moda i relaks w SPA. Jest zupełnie inaczej! Choć rzeczywiście wiodą one luksusowe życie, nie sposób im odmówić tego, że starają się dawać dobry przykład - wystarczy spojrzeć na Annę Lewandowską (z oczywistych względów) oraz... Jessikę Ziółek.

Reklama

Partnerka Arka Milika pokazała swoim fanom, jak najbardziej lubi spędzać wolne wieczory. Jessica... uwielbia czytać! Ziółek poleca wszystkim książkę o motywacji - " Możesz jeśli myślisz , że możesz":

:) zawsze jest za wcześnie by rezygnować , motywacyjna książka na dzień dobry jak i na dobranoc :)! Możesz jeśli myślisz , że możesz ! - pisze Jessica.

Brawo! Jeżeli choć jedna fanka/jeden fan dzięki niej sięgnie po książkę, to jest to sukces!

Zobacz: Jessica Ziółek skończyła 21 lat! Zobaczcie, co otrzymała od swojego chłopaka - Arka Milika!

Zobacz także

Jessica Ziółek świętowała niedawno 21. urodziny.

Jessica Ziółek na wakacjach.