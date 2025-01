Nie jest tajemnicą, że Jerzy Owsiak nie jest ulubieńcem prawicowych mediów. W ciągu ostatnich tygodni mogliśmy obserwować konflikt między założycielem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a takimi stacjami jak Telewizja Republika czy wPolsce24. Dziennikarze sugerowali, że działalność dyrektora fundacji nie jest transparentna. Zarzucono mu też „fałszywą pomoc” dla ofiar ubiegłorocznej powodzi, która dotknęła województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz lubuskie. Atmosfera wokół WOŚP zrobiła się jeszcze gorętsza, gdy Owsiak ujawnił, że otrzymuje groźby śmierci od nieznanych osób. Zaraz po zgłoszeniu tej sprawy, policja zatrzymała pewnego mężczyznę, którzy przyznał się do karalnego czynu. To jednak nie zatrzymało kolejnych, nawołujących do przemocy wpisów w sieci. Dzień przed 33. Finałem WOŚP Owsiak opublikował oświadczenie.

Jerzy Owsiak zwrócił się do prawicowych mediów

W sobotę, 25 stycznia Jerzy Owsiak opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zwrócił się do Telewizji Republika i wPolsce24. Ujawnił, że w odpowiedzi na publikację krytykujących go materiałów, darczyńcy okazali się hojniejsi niż w ubiegłym roku i przekazali na rzecz WOŚP już ponad 38 mln zł. Dyrektor fundacji ma powód od dumy dzień przed finałem.

Do TV Republika, wPolsce24 i innych nieprzychylnych! Wasza wściekła, zła i pełna nienawiści kampania strachu do Orkiestry przyniosła jeden, dla Was bardzo zaskakujący, a dla nas do przewidzenia efekt – napisał na Facebooku Owsiak.

W dalszej części założyciel WOŚP zapowiedział, że w związku z ostatnimi niepokojącymi incydentami osoby wspierające fundację jeszcze bardziej zaangażowały się w pomoc. Dzięki temu już dziś Owsiak i jego wolontariusze zebrali o 5 mln więcej niż w ubiegłym roku o tej porze.

Jutro gramy finałowo, a na naszym koncie już 38 392 158 mln zł (ponad 5 mln więcej niż rok temu o tej porze) deklarowanych i faktycznych wpłat. Przy wielu takich aktywnościach informacja od darczyńców, że spotykając się z takim hejtem, dają drugie tyle. Tego się spodziewaliście? – dodał.

Jerzy Owsiak ostro podsumował działalność Telewizji Republika. Zwrócono uwagę, że według szacunków stacja wydała blisko 4 mln zł na kampanię krytykującą WOŚP. Uderzył w akcję „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”, którą zainicjowało medium, którego działalność nie jest charytatywna.

W tym samym czasie Wy zbieracie pieniądze na nowe studio, a my na sprzęt dla onkologii i hematologii dziecięcej. Zobaczcie, ile mega pozytywnych ludzi pojawiło się na Biegu „Policz się z cukrzycą!”. To dla zdrowia ducha i ciała! To nie akademia ku czci! To czysta radość – przekazał.

Jerzy Owsiak otrzymał groźby śmierci przed 33. Finałem WOŚP

Głośno jest nie tylko o konflikcie WOŚP i prawicowych mediów, ale wpisach, wiadomościach oraz telefonach, jakie dostawał dyrektor fundacji. W styczniu Jerzy Owsiak ujawnił, że otrzymał groźby śmierci. Sprawa została potraktowana bardzo poważnie nie tylko przez policję, ale również szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasza Siemoniaka.

W środę, 8 stycznia służby zatrzymały podejrzanego o grożenie Jerzemu Owsiakowi. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Dzień później dyrektor fundacji pojawił się w programie „Fakty po Faktach” i przyznał, że byłby gotowy spotkać się ze sprawcą, by usłyszeć słowo „przepraszam”.

Niestety interwencja policji nie zatrzymała wszystkich nawołujących do nienawiści wpisów. Wkrótce pojawiły się kolejne groźby. To jednak nie zagraża 33. Finałowi WOŚP. Tegoroczna impreza poświęcona jest „bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci”. Środki, które zostaną zgromadzone, fundacja Jerzego Owsiaka przekaże na rzecz hematologii oraz onkologii dziecięcej.

