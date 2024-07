Jerzy Janowicz od kilku miesięcy jest obok Agnieszki Radwańskiej gwiazdą numer jeden w świecie polskiego sportu. Wszystko za sprawą olbrzymich sukcesów jakie nasi tenisiści odnoszą na arenie światowej. Magazyn "Flesz" postanowił przybliżyć swoim czytelnikom postać 23-letniego sportowca, który dotarł do półfinału Wimbledonu.

Jak powszechnie wiadomo, tenis jest jednym z droższych sportów. Dlatego początki kariery Janowicza nie malowały się w kolorowych barwach. Rodzice Jerzego, którzy są byłymi sportowcami, poświęcili wiele, aby ich syn mógł kontynuować swoją pasję.

- Wszystko, co zarobiliśmy na grze w siatkówkę, postanowiliśmy zainwestować. Kiedyś prowadziliśmy sześć sklepów ze sprzętem sportowym, teraz mam tylko jeansy na tyłku. Lecz niczego nie żałuję. Wszystko, co zrobiliśmy dla tego chłopaka, powtórzyłbym od A do Z - zapewnia we "Fleszu" Jerzy Janowicz senior, tata tenisisty.