O kapryśnych i gwiazdorskich zachowaniach Jennifer Lopez krążą już legendy. Gwiazda znana jest z tego, że trudno jej w czymkolwiek dogodzić i obraża się o byle co. Ostatnio mieli okazję się o tym przekonać ludzie, którzy pracują z nią na planie komedii "What to Expect When You’re Expecting".

- Ona rozmawia tylko z reżyserem i swoją asystentką. Resztę traktuje jak powietrze. Kiedy każdy mówi jej dzień dobry, nigdy nie odpowiada. Wyraźnie nami gardzi i nie jest taka miła jak się wydaje - zdradza jedna z osób pracujących na planie.

Wszyscy chodzą wokół Jennifer na palcach i starają się nie drażnić gwiazdy. Miejmy nadzieję, że będzie to miało swoje odbicie w jej grze aktorskiej. Warto przypomnieć, że dotychczasowe role portorykańskiej gwiazdy nie spotkały się z ciepłym przyjęciem krytyków filmowych.

