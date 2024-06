Jennifer Lopez musiała posunąć się do ostateczności. Nie miała innego wyjścia. W oświadczeniu wysłanych do mediów, nie ukrywa, że jest "zrozpaczona i zdruzgotana".

Co się dzieje?

Od kilku tygodni zagraniczne media donoszą o kryzysie w związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Konflikt pomiędzy małżonkami ma być tak duży, że mówi się, że Ben Affleck ma być zmęczony małżeństwem a nawet miał wyprowadzić się od JLo. Dziennikarze spróbowali skonfrontować piosenkarkę z trudnym tematem podczas jednej z konferencji. Odpowiedziała jedynie wymownie: "Przecież sam wiesz lepiej". Okazuje się jednak, że życie prywatne to nie jedyny powód do zmartwień piosenkarki. Właśnie poinformowano, że musiała odwołać swoją letnią trasę koncertową "This Is Me… Live". "Variety" cytuje słowa Jennifer Lopez umieszone w oświadczeniu: