Jarosław Jakimowicz zasłynął tylko i aż jedną rolą w serii "Młode Wilki", ale zapewniło mu to sporą popularność, szczególnie w połowie lat 90-tych. Niestety, aktor w ostatnich latach zaliczył kilka poważnych wpadek, a gwoździem do trumny jego medialnej kariery był związek z Jolantą Rutowicz. Często ponosiły go też nerwy. Przypomnijmy: Jakimowicz pokazuje fucka fotoreporterom

Aktor sporadycznie pojawia się na salonach, ale ostatnio rzadziej widywaliśmy go na osławionych ściankach. Teraz chyba wiemy dlaczego - Jakimowicz pracował bowiem nad imponująca muskulaturą pod okiem trenera Adama Adamskiego. Wynikami w postaci zdjęć spoconego i wyciskającego na siłowni Jakimowicza panowie pochwalili się na Facebooku i trzeba przyznać, że celebryta mocno się zmienił. Poznalibyście jeszcze w nim zadziornego chłopaka z "Młodych Wilków"?

Tak Jarosław Jakimowicz pracuje nad muskulaturą: