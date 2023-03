Publikowane niedawno zdjęcia Jakuba Rzeźniczaka wywołały niemałe zamieszanie w mediach społecznościowych. Wszystko przez operację, którą niedawno przeszedł piłkarz. Wizyta w szpitalu okazała się konieczna po tym, jak sportowiec doznał urazu. Chwilę przed pierwszym meczem reprezentacji Polski na mundialu w Katarze gwiazdor pochwalił się kolejnym zdjęciem, które znów zapoczątkowało gorącą dyskusję wśród internautów. Tym razem jednak fani zwrócili uwagę na wygląd jego partnerki, Pauliny Nowickiej. Co się stało z jej włosami? Internauci wypytują o włosy partnerki Jakuba Rzeźniczaka. "Czy pani Paulina ma perukę?" Niedawno Jakub Rzeźniczak pokazał opuchniętą i posiniaczoną twarz po wyjściu ze szpitala. Piłkarz doznał złamania nosa i musiał przejść operację. Sportowiec wrócił już do domu i podobnie jak inne gwiazdy, kibicuje reprezentacji Polski podczas mundialu. Piłkarz właśnie pokazał wspólne zdjęcie z partnerką, a w sieci zawrzało. Zobacz także: Jakub Rzeźniczak trafił do szpitala! Co się stało?! Trzymamy mocno kciuki za naszą drużynę zarówno w dzisiejszym meczu z Meksykiem, ale i w kolejnych spotkaniach z Argentyną i Arabią Saudyjską. Miałem zaszczyt ubierać koszulkę z orzełkiem na piersi i wiem jak wielką dumę, zaszczyt, ale i odpowiedzialność czują chłopaki, którzy dziś wyjdą na boisko. Dlatego wysyłajmy im dobrą energię, bo tego nigdy za wiele. Do boju Polska — napisał zawodnik. W komentarzach pojawiła się gorąca dyskusja wśród internautów, którzy zwrócili uwagę na zmianę w wyglądzie Pauliny Nowickiej. Widać, że ukochana piłkarza zmieniła fryzurę. Jedni podejrzewają, że kobieta doczepiła włosy, inni dopatrzyli się nawet... peruki. - Ale cudownie w tych włosach - Pani Paulina przedłużyła włosy? - Mega w tych włosach, a jaką metodą robiłaś? Też chcę! -...