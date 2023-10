Jarosław Jakimowicz opublikował na instagramowym profilu wpis poświęcony okolicznościom jego odejścia z "Pytania na śniadanie" oraz warunków zatrudnienia. Nie szczędził przy tym byłym pracodawcom ciepłych słów. Tymczasem Centrum Informacji TVP w rozmowie z portalem Onet.pl ujawniło przyczynę zakończenia tej współpracy.

Jarosław Jakimowicz pojawiał się w "Pytaniu na śniadanie" cyklicznie od czterech lat, prezentując materiały dotyczące pracy służb mundurowych. 14 czerwca, w czwartek, gruchnęła wieść o tym, że współpraca ta dobiegła końca. W mediach pojawiły się doniesienia informatora, który miał twierdzić, że włodarze stacji podziękowali prezenterowi za współpracę, ponieważ ten "nie pasował do zespołu". Do sprawy odniósł się już sam zainteresowany, stanowczo temu przecząc:

(...) o pasowaniu do zespołu. Ja nigdy do niego nie należałem. Widzieliście mnie kiedykolwiek na jakimś zdjęciu, ramówce razem z tzw. zespołem? - pytał swoich followersów

Według Centrum Informacji TVP powodem, dla którego podziękowano Jarosławowi Jakimowiczowi, było "wyczerpanie się formuły" segmentu, który prowadził. Nie wspomniano jednak o tym, jakoby kontrowersyjny prowadzący nie pasował do reszty koleżanek i kolegów ze śniadaniówki.

Jarosław Jakimowicz uważa, że współpraca układała się doskonale:

4 lata prowadziłem wg własnego pomysłu rozmowy z tzw. służbami mundurowymi. Przez 4 lata miałem jednego wydawcę i tylko z nim miałem kontakt. Mega współpraca. Nigdy żadnego spięcia. Jak , żeśmy się żegnali po ostatnim nagraniu i dziękowali sobie za współpracę, to usłyszałem, że to rzadko się zdarzało to w historii "Pytania na śniadanie". My nie ominęliśmy ani jednego weekendu. Każdy poniedziałek przez ostatnie lata na antenie. Ponad 200 rozmów, gości, miejsc - przypomniał