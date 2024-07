Robert Janowski zmaga się ostatnio z wieloma problemami. Największym z nich jest chyba rozwód z żoną Katarzyną.

Już w sierpniu ubiegłego roku do sądu wpłynął pozew rozwodowy, a od tego czasu odbyły się trzy sprawy. Janowski liczył, że ta trzecia będzie ostatnią. Tymczasem wygląda na to, że rozwodowe komplikacje mogą trwać jeszcze długo, gdyż nie doszło do ugody.

– Teraz każde słowo, sms czy kłótnia pomiędzy nimi może być dowodem w sprawie. Dlatego nawet, gdy Robert zabiera dzieci na spacer, to zawsze ktoś z nim jest. Nawet jak chciał zabrać coś z domu, to był z nim prawnik – powiedział „Faktowi” znajomy Janowskich.

Rozwód nigdy nie jest prostą sprawą, ale jak widać żona, po 13 latach małżeństwa, nie zamierza Janowskiemu tej kwestii upraszczać.