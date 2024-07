Uwielbiany przez tłumy kobiet w wieku 40-55 lat Robert Janowski ma nie lada problem. Jego program "Jaka to melodia?", który na antenie telewizji utrzymuje się od kilku lat na samym szczycie, traci oglądalność. Powodem nagłego spadku prawie milionowej (!) publiczności jest rozwód piosenkarza z byłą żoną, Katarzyną.

- Wszystko przez jego drugi rozwód. Uważany do tej pory za kryształowo czystego i wiernego żonie faceta nagle zaczął tracić fanów. A jego odbiorcami były głównie panie po "40" z małych i średnich miasteczek. Dla takich kobiet informacje o rozejściu się małżonków mogły być przyczyną bojkotu - zdradziła "Super Expressowi" osoba pracująca w TVP.



Podobno Janowski ma spore szanse na odejście z pracy. Jeśli wyniki oglądalności nie poprawią się do tych sprzed wakacji możemy być świadkami kolejnego głośnego rozstania na wzór Katrzyny Skrzyneckiej i "Tańca z gwiazdami".



Kto z was ogląda "Jaka to melodia?", a kto przez rozwód Janowskiego przestał?



chimera

